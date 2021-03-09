Deprem rezervi 12 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, doğal afet sigortası kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta 200-2021 yılları arasından poliçe üretiminden gelen prim ve finansal getirilerle beraber DASK'ın toplam deprem rezervinin 20 Ocak itibariyle 11 milyar 737 milyon liraya ulaştığını belirtti. Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre 10 milyon 28 bin adet zorunlu deprem poliçesinin 9 bin 416'sı mesken, 611 bin 563'ü büro ve ticarethane olarak kullanılan yerler oluşturuyor. Tamamı ticari ve sınai amaçlı kullanılan yerler zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında bulunuyor.

YÜZDE 62'Sİ DİBS'DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Elvan, DASK paralarının hangi fonda ve hesaplarda değerlendirildiğine yönelik soruya, "Bu kapsamda vadeli mevduat, ters repo, diğer para piyasası ürünleri, DİBS ve kamu Euro tahvilleri ile kamu bankaları tarafından ihraç edilen finansman bonoları diğer borçlanma senetleri gibi enstrümanlarda değerlendiriliyor. Kaynakların yüzde 62'si devlet iç borçlanma senetleri, yüzde 26'sı kamu banka finansman bono ve tahvilleri, yüzde 9'u nakit, vadeli mevduat ve para piyasaları, yüzde 3'ü de Euro tahvilleri gibi sabit getirili yatırım araçlarına plasman yapıldığı görülüyor. Kurum fonları, tamamı kamu sermayeli bankalarda açılan hesaplarda saklanıyor ve takip ediliyor" yanıtını verdi.

EN FAZLA ÖDEME 2020'DE

Kurulduğundan bu yana hasar yapıcı deprem nedeniyle poliçesi bulunan sigortalılara yapılan 712 milyon lira ödemenin 482 milyon 605 bin liralık bölümü geçen yıl yapıldı. İzmir, Elazığ, Malatya, Manisa depremleri nedeniyle açılan dosya sayısı geçen yıl 44 bin 84'e ulaştı. DASK'ın Türkiye genelinde yüzde 56 sigortalılık oranı bulunuyor, her iki konuttan biri sigorta kapsamına alınmış durumda. Marmara Bölgesi yüzde 67'lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 54, İç Anadolu'da yüzde 52, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yüzde 48, Karadeniz'de yüzde 45 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 44 düzeyinde seyrediyor. Yüzde 80'in üzerinde sigortalılık oranı ile Bolu, Tekirdağ, Yalova, Sakarya başı çekiyor.