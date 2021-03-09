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'ye büyük şok! Huawei pazarında geriye düştü

Son günlerde 'nin ismi kendi işletim sistemi ve bazı iddialarla gündeme geliyordu. Şimdi Huawei'nin manşetlere yeniden taşınmasının nedeni ise biraz daha farklı. Huawei, kendi anavatanında rakiplerinin gerisinde kaldı. Dünyanın en büyük pazarlarından biri olan 'de, , Huawei ve 'yi geçerek en çok akıllı telefon satan üretici oldu.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:20 ABONE OL
Huawei'ye büyük şok! Huawei Çin pazarında geriye düştü

Çin'de akıllı telefon pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Apple, Samsung, Sony gibi markalar dışında Çin'in kendi markaları olan Huawei, Oppo, Xiaomi ve daha fazlası bu pazarda boy gösteriyor. Son yıllarda Çin'de pazar payını ele geçiren şirketler dünya genelinde de önemli işlere imza atıyor. Türkiye'de de çok satan telefon markası Huawei, Çin'de akıllı telefon pazarının lideri konumunda bulunuyordu.

Akıllı telefonu güneşte bırakırsanız ne olur?

Counterpoint Research'ın verilerine göre akıllı telefon üreticisi Oppo, Ocak ayında satışlarını yüzde 33 artırarak Çin'deki akıllı telefon pazarının yüzde 21'ine hakim oldu. Huawei ve Vivo yüzde 20'de kaldı. Xiaomi ve Apple yüzde 16'yla ilk beşe girdi.

Türkiye'de de üretime başlayan Oppo'nun Reno 5 modelinin satışları şirketin ilk sıraya yerleşmesine neden oldu. Veriler sadece ocak ayına ait ancak Conterpoint'in tahminlerine göre Huawei'nin satışlarındaki yavaşlama 2021 süresince devam edecek. (NTV)

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Huawei'ye büyük şok! Huawei Çin pazarında geriye düştü
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