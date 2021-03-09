Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı?

Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihine kadar uzatılmıştı. Bu noktada salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar işten çıkarma yasağının uzatılma kararının ardından gözünü KÇÖ ile ilgili gelecek açıklamaya çevirdi. "Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneği bu kapsamda milyonlarca kişinin araştırma konusu haline geldi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan mağduriyetini engellemek amacıyla sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği 17 Mart tarihinden itibaren sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." İfadesini kullanmıştı.