Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı?

Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihine kadar uzatılmıştı. Bu noktada salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar işten çıkarma yasağının uzatılma kararının ardından gözünü KÇÖ ile ilgili gelecek açıklamaya çevirdi. "Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneği bu kapsamda milyonlarca kişinin araştırma konusu haline geldi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan mağduriyetini engellemek amacıyla sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği 17 Mart tarihinden itibaren sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." İfadesini kullanmıştı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.