Kırklareli Valisi Osman Bilgin açıkladı! 40 bin ton gübre tam 200 milyon tasarrufa dönüştü

Çevre temizliği için uzun süren çalışma sonucunda gübrelerin derelere ve çevreye atılmasının önüne geçtiklerini belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin, her çiftlikten vidanjörle gübreleri topladıklarını belirterek, "Doğaya çiftliklerden gübre bırakılmasını engelledik. Arazi sahipleri suni gübre kullanıyordu. Suni gübre kullanımını tamamen bitirdik. Verimi artırdık, suni gübreye giden paraları engelledik. Doğal gübrelere devlet desteği vardı, o desteği de aldılar. Bu vidanjörlerle beraber vatandaşın arazisine homojen olarak gübreyi dağıttık. Bu sayede yıllık 70 milyon liraya yakın ekonomiye para kazandırdık. Çevre kirliliğini önledik. Şu anda çiftlik sahipleri de mutlu, arazi sahipleri de mutlu" diye konuştu. Çiftliklerin haricinde biogas ve katı gübre üretme tesislerine yönlendirilen gübrelerle birlikte yılda 200 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Kırklareli Valisi Osman Bilgin şunları söyledi:

"Buradaki hayvan çiftliklerinde hayvan gübrelerinin çok düzensiz dağılımı nedeniyle doğa kirleniyor, derelere pislik atılıyordu. Biz bu konuyu nasıl çözebiliriz diye düşündük. 150 tane büyük çiftliğimiz var. Hayvan çiftliklerinden doğal gübreden biyogazla elektrik üretme çalışmaları başlatılmıştı. Ama bu yetmedi. Biz de çiftlik sahipleriyle köylüleri eşleştirdik. Her çiftliğe her vatandaşa, bir ziraat mühendisi atadık. Çiftliklerden derelere atılan, köylerdeki dağınık gübreleri tespit ettik. Yaklaşık 40 bin ton gibi bir rakam çıktı. Her çiftliğe özel gübre dağıtan bir vidanjör aldık. Doğaya çiftliklerden gübre bırakılmasını engelledik. Arazi sahipleri suni gübre kullanıyordu. Suni gübre kullanımını tamamen bitirdik. Verimi artırdık, suni gübreye giden paraları engelledik. Doğal gübrelere devlet desteği vardı, o desteği de aldılar. Bu vidanjörlerle beraber vatandaşın arazisine homojen olarak gübreyi dağıttık. Bu sayede yıllık 70 milyon liraya yakın ekonomiye para kazandırdık. Çevre kirliliğini önledik. Şuanda çiftlik sahipleri de mutlu, arazi sahipleri de mutlu.

BİYOGAZ TESİSİNDE SIVI VE KATI GÜBRE YAPILIYOR

Yarın üretim zincirinde sıkıntı olur, farklı maddeler karışır endişesiyle bu karışmasın diye, eşleştirme yapıyoruz. Hangi gün hangi arazi hangi çiftlik bunları takip edebiliyoruz. Çevre kirliliği nedeniyle çiftlikler de ceza yiyordu. Bu da kesildi. Doğal gübreleme sayesinde toprağın verimi de arttı. 40 bin dediğimiz sadece çiftliklere kanalize ettiğimiz. Biyogaz tesislerinde de sıvı ve katı gübre üretiliyor, çiçekçilere ve peyzaj amaçlı satılıyor. Şuanda 200 milyon liralık bir tasarruf oluyor.