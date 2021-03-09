Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KÇÖ için son tarih! 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı?

için son tarih! 2021 ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı?

Mart ayına gelinmesiyle beraber bu ay son kez hesaplara yatacak olan () bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz seneden bu yana koronavirüs salgını süreciyle mücadele kapsamında vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekle ilgili olarak “Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada son tarih olarak 31 Mart’ı işaret etmişti.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 07:31 Son Güncelleme: 9.3.2021 07:31 ABONE OL
KÇÖ için son tarih! 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği, salgın döneminde hem işveren hem de işçilerin ekonomik anlamdaki mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşlara sağlanan ödeneklerden bir tanesiydi. Bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularını Mart ayının gelmesiyle beraber araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için Mart sonunu işaret etmiş ve sona ereceğini ifade etmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın döneminde vatandaşların ekonomik anlamdaki mağduriyetine bir nebze olsun destek verebilmek amacıyla çeşitli ödenekler sağlanmış bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği olmuştu. Ülkemizde normalleşme adımları uygulamaya geçerken KÇÖ için son tarih de bildirildi. Ödenek 31 Mart tarihinde sona erecek.

KÇÖ Kısa Çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
KÇÖ için son tarih! 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA