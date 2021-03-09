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2021: , , --konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak bankaların kredi paketlerine olan talep artınca vatandaşlar gün içinde bankaların güncel , , , --konut kredisi faiz oranları ne kadar gibi sorulara yanıt arıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için 2021 güncel kredi faiz oranları güncellendi. İşte bankaların kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 9.3.2021 17:23 ABONE OL
Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili son açıklamalar milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. , , Garanti, İş Bankası ve diğer birçok banka müşterilerine , , konut kredileriyle alakalı çeşitli kampanyalar sunuyor. Tam bu noktada , Halkbank, ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, gibi sorulara yanıt aranıyor. Çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşların konuya yönelik araştırmaları sürüyor…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Güncel kredi faiz oranları her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerine ihtiyaç duyanlar konuya yönelik araştırmalara devam ederken kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;

Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.54

kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.34

kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.32

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

kredisi: 1.40

Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

kredisi: 1.46

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

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Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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