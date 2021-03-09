Ödemeler için gözler Bakanlıkta! Mart ayı Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz duyurulmasa da KÇÖ ve işsizlik maaşı ödemelerinin 5 Mart'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak nakdi ücret desteği ödemeleri için herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara aktarılan toplam kaynağın 49 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) çevrim içi düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile Paneli"nde, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecini en az zararla atlatabilmesi için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara varıncaya kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını söyledi.

Salgının beden sağlığının yanında belirsizlik ve kaygılar nedeniyle bireylerin psikolojisini de etkilediğini, bunun "salgın psikoloji" denilen travmatik durum oluşturduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası alandaki araştırma ve anketler bize bireylerin ve toplumların esenlik ve iyi hissediş hallerindeki değişimler konusunda da çeşitli bilgiler sunuyor. Anketlerin çoğunda, huzursuzluğun arttığı, uyku kalitesinin bozulduğu, gündelik işlerin yapılamaz hale gelindiği, virüs kapma duygusunun yaşandığı ve bireylerin yaşamlarında kontrol duygusunu kaybettiği yönünde veriler var. Toplumda geniş çaplı bir afet olarak da ele alabileceğimiz bu salgının travmatik etkilerinin kalıcı sorunlara meydan vermemesi için hep beraber gayret etmeliyiz. Toplum psikolojisini güçlü tutacak bir sorumluluk şuuruyla hareket etmeliyiz."