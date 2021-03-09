Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Sanayi İşbirliği Programı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartepe Teleferik Hattı Projesi ile ilgili, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediye, Sanayi İşbirliği Projesine dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum; gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesine dahil edin, yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin artmasına destek olun." sözlerini kullandı.

Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında "Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak." diye konuştu.