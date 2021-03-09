Son dakika haberi | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Doğrudan vurup imha etti

DOĞRUDAN VURUP İMHA ETTİ

İsmail Demir, "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.