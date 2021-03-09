Son dakika haberi | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Doğrudan vurup imha etti

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, HiSAR projesiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İsmail Demir ""HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'miz en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçti." dedi.
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DOĞRUDAN VURUP İMHA ETTİ
İsmail Demir, "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.