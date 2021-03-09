Üreten kadına Türk Telekom’dan dijital destek

Kadınları odağına alan projelere iş dünyasının verdiği destek her geçen gün artarken Türk Telekom da 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesiyle kadın girişimciliğine önemli bir katkı sunuyor. Üreten kadınları dijital teknolojilerle destekleyen Türk Telekom, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikâyeleri yazmalarına katkı sunuyor. Proje kapsamında şirketin hayata geçirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Dijital Pazar Yeri' etkinliğine katılan 10 kadın ürün ve hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek kurumsal hayata veda edip kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınlar ile daha önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran kadınlar katıldı.Proje kapsamında aldıkları dijital pazarlama eğitimiyle girişimcilik potansiyellerinin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve hikâyelerini paylaştılar. Tayininin çıktığı köy okulunda çocukların oyuncakları olmadığını fark ederek kendi girişimini başlatan öğretmen Aygül Küçükçanakçı gezici oyuncak atölyeleri düzenleyerek diğer kadınlara rol model olmayı hedeflediğini söyledi.Türk Telekom, 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti.Daha önce sigortacılıkta çalıştı ama stresli bir iş olduğu için bıraktı. Küçük yaştan beri örgü ören Keskin, ilk başta hobi amaçlı yapıp ürünlerini instagramda paylaşırken, ürünleri beğenilince satış odaklı yapmaya başladı.Spor gazeteciliği ve sunuculuk ya ptı. Pandemi sırasında el emeği yaptığı ürünlerine yoğunlaştı. Çevresinin de ısrarıyla marka olma fikrini hayata geçirdi.