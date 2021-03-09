‘Zor yılda pozitif ayrıştık’

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgın döneminde THY'nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile olumlu ayrıştığını söyledi. "Salgın nedeniyle havacılık sektöründeki rakamlar, bir anda 20 yıl geriye gitti" diyen Aycı, "En zor yılı geride bıraktık. THY'nin bu dönemde rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları olumlu yönde ayrıştı. Özellikle 2020'nin son çeyreğinde 3. çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar faaliyet kârı elde etmeyi başardık. 2020 yılının 3. çeyreğinde 2019'un yüzde 40 seviyesinde gelir üretmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55'e kadar çıkardık. Son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde ettik" şeklinde konuştu. 2020'nin nakit yönetimi açısından önem kazanan bir yıl olduğunu belirten Aycı sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemde 2019'un yüzde 40'ı seviyesinde kapasite arz edilmesine rağmen operasyondan 400 milyon dolarlık nakit üretme başarısını elde ettik. Sene başında planlanan yatırımlardan 300 milyon dolarlık tasarruf yaptık. Sene içinde temin ettiğimiz ticari krediler, ötelenen ödemelerle nakit çıkışımız sınırlı kaldı. Nakit akışını korumak için 1.1 milyar doların üzerinde tasarruf sağlayarak Avrupalı havayolu şirketleri arasında yüzde 53 ile giderlerini en çok kısan şirket olduk."Aycı, THY'nin TİM ile yaptığı çalışma ile ihracatçılara 75 bin ton ilave kapasite ile yüzde 30'a varan indirimli taşıma fırsatı ve 4.5 milyar dolara denk gelen mallarını dünya pazarlarına arz etmeleri konusunda destek sunduklarını belirtti. THY çalışanlarının yüzde 46'sının kadınlardan oluştuğunu belirten Aycı, kadınlar gününü de kutladı.