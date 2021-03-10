18 kilometreden tam isabetli atış

Tamamen yerli olarak geliştirilen Türk hava savunma sistemi HİSAR-O+ bir testi daha başarıyla geçti. Hisar-O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi), bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki hedefini doğrudan vurup imha ederek testi başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin en son atışında bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçtiğini kaydetti. Demir, yaptığı paylaşımda "Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. HİSAR, karadan havaya füze savunma sistemi grubu. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alıyor. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştiriliyor. HİSAR-O+, Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Türk mühendisleri tarafından geliştirilen HİSAR O Hava Savunma Sistemi'nin geliştirilmiş versiyonu olarak dikkat çekiyor.