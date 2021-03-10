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Antso Başkanı Torunoğlu: Tek hedef Anamur’un kalkınmasıdır

’in Anamur ilçesi Ticaret ve sanayi odası ile KKTC Ticaret ve sanayi odaları arasında ekonomik, sosyal ve Ticari ilişkilerin başlatılması ve koordinosyon kurulması ile ilgili adımlar atılıyor.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 10.3.2021 12:01 ABONE OL
Antso Başkanı Torunoğlu: Tek hedef Anamur’un kalkınmasıdır

KKTC Ticaret odası Başkanı Turgay Deniz ile Anamur Ticaret ve sanayi odası Başkanı Feridun Torunoğlu pandemi öncesinde karşılıklı olarak başlattıkları görüşmeleri ve atılacak adımları yeniden gündemlerine aldılar.

Anamur Ticaret ve sanayi odası Başkanı Feridun Torunoğlu yeni gelişmeler hakkında şu açıklamada bulundu."Türkiye-KKTC arasında hem sosyal hem de Ekenomik ve Ticari yönden önümüzdeki günlerde yeni ivme kazandırıcı çalışmaları başlatıyoruz.Bundan dolayı da KKTC Ticaret odası Başkanı Sayın Turgay Deniz ve her zaman bizlere destek veren KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la yaptığımız görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek atılacak adımları birlikte programlayacağız" dedi.

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Antso Başkanı Torunoğlu: Tek hedef Anamur’un kalkınmasıdır
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