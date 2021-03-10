Antso Başkanı Torunoğlu: Tek hedef Anamur’un kalkınmasıdır

KKTC Ticaret odası Başkanı Turgay Deniz ile Anamur Ticaret ve sanayi odası Başkanı Feridun Torunoğlu pandemi öncesinde karşılıklı olarak başlattıkları görüşmeleri ve atılacak adımları yeniden gündemlerine aldılar.

Anamur Ticaret ve sanayi odası Başkanı Feridun Torunoğlu yeni gelişmeler hakkında şu açıklamada bulundu."Türkiye-KKTC arasında hem sosyal hem de Ekenomik ve Ticari yönden önümüzdeki günlerde yeni ivme kazandırıcı çalışmaları başlatıyoruz.Bundan dolayı da KKTC Ticaret odası Başkanı Sayın Turgay Deniz ve her zaman bizlere destek veren KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la yaptığımız görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek atılacak adımları birlikte programlayacağız" dedi.