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65 kentsel dönüşüm konutunu satışa çıkarttı

tarafından yapılan Kentsel Dönüşüm 2.Etap Konutlarından 65’i daha satışa çıkartıldı. Bahçesiyle, mimarisiyle, oturma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla cazibe merkezi haline gelen konutlar için ekonomik imkanlarda sağlandı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:34 ABONE OL
Erenler Belediyesi 65 kentsel dönüşüm konutunu satışa çıkarttı

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışa sunulan Kentsel Dönüşüm 2. Etap konutlarına vatandaşların ilgisi sürüyor. Her Salı Günü encümen kararı ile gerçekleşen ihale ile devam eden konut satışlarında her dairenin kendisine ait bahçesi bulunurken, sitede 5 ayrı kategori de daireler bulunuyor. Satışı devam eden yeni yaşam alanı olan konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erenler Belediyesinden yapılan bilgilendirmede fiyatların her kesime hitap ettiği ifade edilirken, en ucuz dairenin 149 Bin 500 Tl'den başladığı belirtildi. Konutlar bahçesiyle, mimarisiyle, oturma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla cazibe merkezi haline gelirken, 144 adet konuttan 79 adetinin satışı gerçekleşti, kalan 65 dairenin satışlarının ise kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

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Erenler Belediyesi 65 kentsel dönüşüm konutunu satışa çıkarttı
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