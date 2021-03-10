Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri P-72 deniz karakol uçağı Mavi Vatan'da stratejik unsur olacak! 'Teslimat tamam'

P-72 deniz karakol uçağı Mavi Vatan'da stratejik unsur olacak! 'Teslimat tamam'

Savunma Sanayii Başkanı , Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın 'na teslim edildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 12:52 Son Güncelleme: 10.3.2021 13:29 ABONE OL
P-72 deniz karakol uçağı Mavi Vatan'da stratejik unsur olacak! 'Teslimat tamam'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.

Türk şirket inanılmazı başardı: Dünyada bunu yapabilen yok!
SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi göreve hazır: HİSAR-A+ tam otonom olarak çalışabiliyor

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
P-72 deniz karakol uçağı Mavi Vatan'da stratejik unsur olacak! 'Teslimat tamam'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA