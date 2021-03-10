P-72 deniz karakol uçağı Mavi Vatan'da stratejik unsur olacak! 'Teslimat tamam'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.