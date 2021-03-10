İstanbul Finans Merkezi’nin %66’sı tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) inşaat ilerlemesinin yüzde 66 seviyesine geldiğini belirterek, 2021 sonu itibarıyla projenin genelini tamamlamak üzere hareket ettiklerini açıkladı.İFM'de gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıya katılan Kurum, sahada fiilen 8 bin kişinin çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Beyaz yakalı arkadaşlarımızla birlikte şu an 10 bin kişiyle çok yoğun bir mesai içerisinde 7 gün 24 saat bir çalışıyoruz. Projeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla yapılan protokol kapsamında TOKİ Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Varlık Fonu'yla birlikte yürütüyoruz."Projede ince imalatlara başlandığını söyleyen Bakan Kurum, "Dış cephe imalatları da devam ediyor. Peyzaj ve yürüyüş yolları ile dinlenme alanlarıyla alakalı düzenlemeler yapılıyor. Bittiği zaman hakikaten dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezi olacak" diye konuştu.