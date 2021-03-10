Milyonlarca çalışan ve işveren nefes aldı

Hükümet, normalleşme sürecinde istihdam tedbirleri almaya devam ediyor. İşten çıkarma yasağı (fesih kısıtı) ve nakdi ücret desteği (1422 TL) 2 ay süreyle uzatıldı. Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Hükümet, mevcut istihdamı korumak ve ilave iş kapısı açmak için 21 başlıkta prim teşviki, destek ve indirim uygulamalarını yıl sonuna kadar sürdürecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020'de eklenen geçici maddeyle iş, hizmet sözleşmelerinin ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi halleri dışında 3 ay süreyle işverence feshi yasaklanmıştı. Ayrıca işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenleme yer almıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlere devam edildiğini belirtti.Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak için verilen nakdi ücret desteğinden bugüne kadar yaklaşık 2.3 milyon çalışan yararlandı. Nakdi ücret desteği üç aylık süreyi geçmemek koşuluyla işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarmasıyla bağlantılı veriliyor. Nakdi ücret desteği kapsamında aylık bin 422 lira ödeme yapılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulamasıyla Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 610 lira destek veriliyor. Hükümet, istihdamı korumak ve ilave istihdam yaratmak için yılsonuna prim teşviki, destek ve indirimleri sürdürecek. İşverenin maliyeti düşürülürken, kayıtlı istihdamın artırılması, kadın-genç-engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamı, yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla sigorta prim teşviki, destek ve indirimler sağlanıyor. İşçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere 30 Haziran'ı geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle normalleşme desteği de sağlanıyor.Aralık 2022 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak. Destekten yararlanma süresi 12 ayı buluyor. İşbaşı eğitim programını bitirenleri üç ay içinde işe alan işverenler, asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamımını fondan yapıyor.