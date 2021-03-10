MÜSİAD sanayicilerle bir araya geldi

MÜSİAD Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ve Yönetim Kurulu, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Seyfetullah Işık, Hasan Yıldırım ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz'dan bilgi aldılar.

MTOSB içerisinde faaliyetlerini sürdüren Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden MÜSİAD üyeleri merkezin Mersin sanayisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezimiz Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. Bu merkezimiz sayesinde Mersinli sanayicilerimiz daha yenilikçi bir üretim modeli ile tanışacaklar." dedi.