Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri NEVÜ üzümde kaliteyi artırmak için yetiştirme bağı kuruyor

üzümde kaliteyi artırmak için yetiştirme bağı kuruyor

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi () Damat İbrahim Pasa Yerleşkesi içerisinde üzümcülük araştırma ve uygulama bağı kuruluyor.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 10.3.2021 13:52 ABONE OL
NEVÜ üzümde kaliteyi artırmak için yetiştirme bağı kuruyor

NEVÜ Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVUZUM) tarafından bölgede var olan üzümcülüğün ve bağcılığın araştırılıp geliştirilmesi ile birlikte çeşitliliğinin arttırılması amacıyla, 9 bin metrekare alan üzerinde üzümcülük araştırma ve uygulama bağı oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Kurulacak uygulama ve araştırma alanı üzerinde başta Nevşehir yöresine ve bölgeye var olan uygun bağ ve üzüm yetiştiriciliğinde, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, üzümün hastalıkları, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulacak.

Oluşturulacak alan üzerinde bağ ve üzümün anaç, aşı gözü, aşı kalem, fidan ve benzer materyallerinin çoğaltılmasına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma ve projeler de yürütülecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
NEVÜ üzümde kaliteyi artırmak için yetiştirme bağı kuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA