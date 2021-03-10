NEVÜ üzümde kaliteyi artırmak için yetiştirme bağı kuruyor

NEVÜ Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVUZUM) tarafından bölgede var olan üzümcülüğün ve bağcılığın araştırılıp geliştirilmesi ile birlikte çeşitliliğinin arttırılması amacıyla, 9 bin metrekare alan üzerinde üzümcülük araştırma ve uygulama bağı oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Kurulacak uygulama ve araştırma alanı üzerinde başta Nevşehir yöresine ve bölgeye var olan uygun bağ ve üzüm yetiştiriciliğinde, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, üzümün hastalıkları, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulacak.

Oluşturulacak alan üzerinde bağ ve üzümün anaç, aşı gözü, aşı kalem, fidan ve benzer materyallerinin çoğaltılmasına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma ve projeler de yürütülecek.