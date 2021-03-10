OECD büyüme tahminini 2’ye katladı

2020'deyüzde 1.8'lik büyüyerek dünyadaki rakiplerinden pozitif ayrışan Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminler güncellenmeye devam ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dün 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.Kuruluş, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini iki kattan fazla artırarak yüzde 2.9'dan 5.9'a revize etti. 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 3.2'den 3'e indirdi. Raporda, Kovid-19'a karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve bazı ülkelerdeki ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümü iyileştireceği belirtildi. Kuruluş, aralıkta yüzde 4.2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5.6'ya çıkardı. 2022 için de yüzde 3.7'den 4'e yükseltti. ABD için tahmin 6.5'e, Euro Bölgesi'nde 3.9'a, İngiltere'de 5.1'e yükseltildi. Çin ekonomisinin büyüme tahmini ise aşağı revize edilerek 7.8'e çekildi.Ekonomide reform paketi cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı öğleden sonra gerçekleşecek. Pakette, makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar yer alacak. Enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek. Reformlar makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar üzerinde yoğunlaşacak. Makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.