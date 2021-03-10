Sağlıkta yüzde 30’a varan tasarruf

Şirket ve bireylerin sigorta alanındaki en büyük harcama kalemlerinden olan sağlık sigortalarında teknoloji kullanarak tasarruf sağlamak mümkün. Sağlık Tazminat Yönetimi yazılımları, en az maliyetli ve lokasyon olarak en uygun yeri seçerek, kullanıcılara ve şirket çalışanlarına yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor. 90 ülkede faaliyet gösteren sigorta brokeri Howden'ın geliştirdiği uygulama ile ilgili bilgi veren Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, "Bu uygulama sayesinde kullanıcı limitini ve cebinden yaptığı harcamaları kontrol altına alabiliyor. Smartie, sigortalının hangi hastaneye giderse ne kadar katkı payı ödeyeceğini, sağlık kuruluşu hakkındaki bilgiyi ve diğer çalışanların değerlendirmelerini yapıyor. Bu sayede çalışanına sigorta sunan firmanın da ödeyeceği prim azalıyor. Smartie sayesinde kullanıcılar hangi hastaneye giderlerse daha az para ödeyeceğini öğrenebiliyor. Çünkü uygulama onları daha avantajlı yerlere yönlendiriyor. Böylece çalışanlar sağlık harcamaları için yaptıkları ödemeyi yarı yarıya düşürebiliyor. Şirketler de benzer şekilde yüzde 30'a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor" şeklinde konuştu. Howden Türkiye'nin grup sigortalılarının yüzde 60'ı bu sistemi kullanıyor.Dünya için 2020'nin kayıp yıl olarak değerlendirildiğini belirten Atınç Yılmaz, "Zor bir yılı geride bıraktık. Sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaptığı ödeme tutarı 84 milyar dolar. Kovid-19 kaynaklı ödemelerin 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor" dedi. 84 milyar doların içinde salgın kaynaklı ödeme tutarının 30 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "Buna göre Kovid- 19'un devam etmesi sonucu 2021'de bu rakam 60 milyar doları bulabilir" dedi.Türkiye'nin, büyüme potansiyeli olan ilk 10 ülke arasında yer aldığını da vurgulayan Atınç Yılmaz, şunları kaydetti: "Türk sigorta sektörü geçtiğimiz yılı yüzde 19.3'lük büyüme ile kapattı. Pandemi yılında toplamda 1.7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Dünyada ve Türkiye'de belli dönemlerde üretim ve tüketimin özellikle belirli endüstrilerde tamamen durması, prim üretimine de olumsuz yansıdı. Ancak Türkiye, dünyanın birçok ülkesine göre bu süreçten daha hızlı toparlanarak çıktı ve ilk şoktan sonra özellikle taşıt ve konut satışlarındaki hareketlenme ile sigortada da toparlanmanın hızlı olmasını sağladı. Rakamlar sektörün reel olarak büyüdüğünü gösteriyor. Türk sigorta sektörü bu zorlu süreçten güçlenerek çıktı."