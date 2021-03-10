Son dakika | Akkuyu'da büyük gün! Erdoğan ve Putin düğmeye birlikte basacak

RUSYA'DA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacının karşılanması amacıyla, birçok öğrenci Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi alıyor. Toplamda 358 öğrenci lisans eğitimine gönderildi, mezun olan 143 kişi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de görev aldı, 43 kişi bu yıl mezun olmuş olup işbaşı yapacak. 58 öğrenci lisans eğitimine, 45 öğrenci ise yüksek lisans eğitimine devam ediyor.