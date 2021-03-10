Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 10 Mart canlı rakamlar! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? UZMAN İSİMDEN ALTIN UYARISI...

Son 1-2 haftadır yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" ve "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Kuyumcu Murat Yılmaz, tüm bu sorulara yanıt verdi.

"ŞU AN ALTIN ALINACAK EN UYGUN ZAMAN"

Altının şu an tekrar yükselişe geçtiğini belirten Yılmaz, "1-2 haftadır tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni yurt dışında doların artması. Bu durumda altında da yükseliyor. Altında yükseliş devam edecek. Fiyatlar ufak ufak yukarı gitmeye başladı. Özellikle düğün zamanı yaklaştığı için insanlarda bir telaşe var. 3 ayda bir bu fiyatlar inip çıktığına göre, Eylül'de de Ekim'de de düğün yapsalar şimdiden altınlarını alıp kenara koyacaklar. Şu an altın alınacak en uygun zaman." ifadelerini kullandı.