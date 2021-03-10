Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Ekonomide milyonlara nefen aldıran kritik kararlar!

Son dakika | Ekonomide milyonlara nefen aldıran kritik kararlar!

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işveren nefes aldı. Ekonomide alınan kararlarla çok sayıda ailenin bütçesinde olumlu gelişmeler yaşandı. İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart’tan itibaren 2 ay uzatıldı. Nakdi ücret desteği de 2 ay daha sürecek. Çalışma Bakanı Selçuk, istihdamı korumak için tedbirlere devam edildiğini belirtti. İşte alınan kararlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un son dakika açıklamaları

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 10.3.2021 07:02 Son Güncelleme: 10.3.2021 07:02 ABONE OL
Son dakika | Ekonomide milyonlara nefen aldıran kritik kararlar!

Ekonomide milyonlara nefes aldıran son dakika kararları: Hükümet, normalleşme sürecinde istihdam tedbirleri almaya devam ediyor. İşten çıkarma yasağı (fesih kısıtı) ve nakdi ücret desteği (1422 TL) 2 ay süreyle uzatıldı. Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. İşte ekonomide koronavirüs salgınına rağmen ayakta durmayı, çalışanların hak ve istihdamını korumayı sürdürme adına alınan önemli son dakika kararları ve Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları:

SON DAKİKA 21 BAŞLIKTA PRİM TEŞVİKİ SÜRECEK

Hükümet, mevcut istihdamı korumak ve ilave iş kapısı açmak için 21 başlıkta prim teşviki, destek ve indirim uygulamalarını yıl sonuna kadar sürdürecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI: İŞTEN ÇIKARMA YOK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

3 AY SÜREYLE YASAKLANMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020'de eklenen geçici maddeyle iş, hizmet sözleşmelerinin ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi halleri dışında 3 ay süreyle işverence feshi yasaklanmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Ayrıca işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenleme yer almıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlere devam edildiğini belirtti.

2.3 MİLYON KİŞİYE DESTEK

Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak için verilen nakdi ücret desteğinden bugüne kadar yaklaşık 2.3 milyon çalışan yararlandı.

NAKDİ DESTEK ŞARTLARI

Nakdi ücret desteği üç aylık süreyi geçmemek koşuluyla işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarmasıyla bağlantılı veriliyor.

Nakdi ücret desteği kapsamında aylık bin 422 lira ödeme yapılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulamasıyla Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

ESKİ ÇALIŞANINI İŞE ALANA TEŞVİK

Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 610 lira destek veriliyor. Hükümet, istihdamı korumak ve ilave istihdam yaratmak için yılsonuna prim teşviki, destek ve indirimleri sürdürecek.

İşverenin maliyeti düşürülürken, kayıtlı istihdamın artırılması, kadın-genç-engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamı, yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla sigorta prim teşviki, destek ve indirimler sağlanıyor. İşçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere 30 Haziran'ı geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle normalleşme desteği de sağlanıyor.

30 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Aralık 2022 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak.

Destekten yararlanma süresi 12 ayı buluyor. İşbaşı eğitim programını bitirenleri üç ay içinde işe alan işverenler, asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamımını fondan yapıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Ekonomide milyonlara nefen aldıran kritik kararlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA