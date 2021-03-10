VATANDAŞLARIN E-DEVLET BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı.

Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.