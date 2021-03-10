SON DAKİKA: Seçim yasası için iki kritik düzenleme TBMM'ye geliyor!

AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınacak seçim yasaları değişikliği kapsamında siyasi partilere verilen Hazine yardımı ile ilgili iki önemli düzenleme bulunuyor. Bu düzenlemeler şöyle:



YÜZDE 7 OLACAK

Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmasının kriterleri değiştirilecek. Mevcut yasalara göre bir parti seçimlerde yüzde 3 ve üzerinde oy alıyorsa Hazine yardımından yararlanabiliyor. Bu oranın yukarı çekilmesi gündemde. Üzerinde durulan öneri ise yüzde 7.