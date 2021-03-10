SON DAKİKA: Seçim yasası için iki kritik düzenleme TBMM'ye geliyor!

Son dakika haberleri...AK Parti, seçim yasalarında yapacağı değişiklik kapsamında hazine yardımı konusunda iki önemli düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bir siyasi partinin Hazine yardımından yararlanması için gereken "son seçinde yüzde 3 oy alma" kriterinin yüzde 7 olarak değiştirilmesi planlanıyor. Teröre bulaşan siyasi partiler için Hazine yardımı kesilmesinin önünün açılması da gündemde.
AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınacak seçim yasaları değişikliği kapsamında siyasi partilere verilen Hazine yardımı ile ilgili iki önemli düzenleme bulunuyor. Bu düzenlemeler şöyle:
YÜZDE 7 OLACAK
Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmasının kriterleri değiştirilecek. Mevcut yasalara göre bir parti seçimlerde yüzde 3 ve üzerinde oy alıyorsa Hazine yardımından yararlanabiliyor. Bu oranın yukarı çekilmesi gündemde. Üzerinde durulan öneri ise yüzde 7.
HAZİNE YARDIMI KESİLMESİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
HDP gibi terör ile bağlantılı partilerin Hazine yardımı almasının kamu vicdanını daha fazla rahatsız etmemesi için bir düzenleme yapılması gündemde. Mevcut uygulamada bir siyasi partiye hazine yardımı kesme cezası Anayasa Mahkemesine kapatma davası açılması halinde "kapatma yerine yardım kesme" cezası olarak verilebiliyor. Anayasa'ya aykırı olmayacak şekilde bir düzenleme yapılarak sadece Hazine yardımı kesilmesi için dava açılmasının sağlanması planlanıyor. Bu amaçla Siyasi Partiler Yasası'nın 102'inci maddesine yeni hükümler eklenmesi formülü üzerinde duruluyor. Maddeye "terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişilikleri için Hazine yardımı kesilmesi için dava açılabilir" ifadesi eklenecek.
7'DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ OLAN İLLERE YENİ BÖLGE
AK Parti'nin teklifinde milletvekili sayısı 7 ve üstü olan illerin seçim bölgelerine ayrılması ile ilgili hüküm bulunuyor. Bir seçim çevresinde en fazla 7 milletvekili bulunabilecek. Ancak 8 milletvekili olan bir ilde iki seçim çevresine ayrılacağı için milletvekili dağılımı 4-4 gibi seçeneklerle bölünebilecek. İstanbul, Ankara gibi milletvekili sayısı yüksek iller de en fazla 7 milletvekili olacak şekilde seçim bölgelerine ayrılacak. YSK, nüfus ve bölgesel yakınlık kriterine göre, seçim bölgelerini yeniden belirleyecek.
MUHTARLIK SEÇİMLERİ
Muhtarlık seçimlerini, yerel seçimlerden ayırmanın formülü de bulundu. Muhtarlık seçimleri yerel seçimlerden üç ay sonra yapılacak. Anayasada muhtar seçimleri yerel seçimle birlikte sıralanmadığı için bunun sorun olmayacağı belirtiliyor. Muhtarlık seçimi, ilk seferinde yerel seçimlerden üç ay sonra yapılacağı için ondan sonraki süreçte bu fark hep korunacak.