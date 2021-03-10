TOGG ile elektrikli araç üretimlerini erkene aldılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobilinin 2022 sonunda seri üretim bandından indirilmeye başlanacağını belirterek, "Bu proje doğru zamanda doğru projeye yatırımın örneklerinden biri. Bütün markalar bugün elektrikli araçlarını erkene çekmeye başladılar" dedi. BioNTech'e beraber aşı üretmeyi teklif ettiklerini anlatan Varank, şöyle konuştu: "TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal sürekli görüşüyor. Uğur Şahin hoca özellikle kanser çalışmalarında Türkiye ile beraber çalışmak istiyor. Türkiye'de bir merkez açma niyeti var. Biz kendilerine Türkiye'deki ortamı, teşvikleri, imkân ve kabiliyetleri anlattık." Bakan Varank, Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımı için düzenlenen programdaki konuşmasında da teleferik hattının üretiminde yurtiçi imkanların kullanıldığı bir sanayileşme modeli oluşacağına işaret etti.