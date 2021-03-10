Türk bilim kadınından dikkat çeken el protezi! Eldiven giyer gibi giyip kullanılacak

SABAH'a konuşan Hocaoğlu, "Yaptığımız el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliklerden biri estetik görünüşü. Dünyadaki diğer örneklerden artısı, esnekliğini değiştirebilme özelliği" dedi. Hocaoğlu, "Elini kaybetmiş bir insan doğrudan bu ürünü alıp eldiven gibi eline giyip kullanabilecek. 3 yıl içinde halka arz edilmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.

Akıllı el protezleri üzerinde çalışan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Hocaoğlu, medikal alanlardaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla robotik ve mekatronik bilimini kullandığını ifade etti. Felçi hastalar ve MS hastalarının rehabilitasyonunda kullanılan robotlara ilişkin çalışmaları da olduğunu kaydeden Elif Hocaoğlu, "Fizyoterapi, nöroloji, plastik cerrahi alanında çalışan hocalarımızla işbirliği içindeyiz. Onlar genelde bize "bizim şöyle bir sorunumuz var" diyerek geliyorlar. Yaşadıkları sıkıntılardan bahsediyorlar. Biz de mühendislik ile nasıl çözüm getirebiliriz diye düşünüyoruz. Öncelikle sağlıklı insanlarla deneylerini yapıyoruz robotların. Birçok sağlıklı insanda onaylandıktan sonra çeşitli etik belgeler alınıyor ve yolumuza hastalarla devam ediyoruz" dedi.

El protezi projesine ilişken özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Elif Hocaoğlu, SABAH'a özel şu açıklamalarda bulundu:

"Akademik kariyerimi elleri zarar gören, kopan hastalara çözüm üretmek üzerine planladım. Üniversite yıllarımdan beri yapay kaslar, biyonik kollar ve akıllı el protezleri ile ilgili araştırmalar yapardım. Ağabeyim plastik cerrah. Bana bugün kopan bir el diktik, bugün kopan bir bacak diktik diye gününü anlatırken, 'ben de bunlara bir çözüm üretmeliyim' dedim. Bizim yaptığımız el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliklerden biri estetik görünüşü. Ayrıca projem, TUBİTAK35001 Kariyer Geliştirme Programı tarafından da desteklendi. Akıllı el protezi projesinin yürütücüsü tek benim.

Bazı zamanlarda öğrencilerimden hem yardım aldım, hem de onlara bir şeyler katmak için projeme dahil ettim. Ben doktora programındayken gerçekten bir el protezi prototipi ürettim. Bu ürettiğim el protez prototipinin dünyadaki diğer örneklerden artısı, esnekliğini değiştirebilme özelliği. Genelde piyasadaki el protezlerinin tek fonksiyonelliği herhangi bir bardağı bir objeyi parmaklar açılıp kapanarak tutup bırakabilmek fakat bunların kendi içinde dezavantajları da oluyor. Örneğin bunlarla bir yumurta tutmak istiyorsunuz yumurta kırılıyor, plastik bir bardak tutmak istiyorsunuz parmaklar plastiğin içine giriyor. Benim yaptığım protezde parmakların esnekliği yaptığınız işe göre değiştirilebiliyor, bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor."

Protezin vücutla uyumuna ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Elif Hocaoğlu, "Beyin komut veriyor. Ona göre EMG ve kaslarda kasılıp açılıyor. Ortada güzel bir sisteminiz olabilir ama onu kontrol edemediğiniz, vücutla uyum sağlatılamadığı sürece bir işe yaramaz." diye konuştu.

"İnsan vücuduna en yakın protezi yapmaya çalıştım" ifadesini kullanan Hocaoğlu, "Elini kaybetmiş bir insan doğrudan bu ürünü alıp eldiven gibi eline giyip kullanabilecek. 3 yıl içinde halka arz edilmesini bekliyorum. Herkesin ulaşabileceği fiyatlarda olmasını çok istiyorum çünkü gerçekten ben bu projeyi insanlara fayda sağlamak için üretmeye çalıştım. Patent başvurusu yapıldı. Piyasadaki el protezlerinin çok yüksek maliyetlerle 60-120 bin dolara kadar çıkabiliyor. Biz çok düşük bir fiyat çıkarttık projede. Seri üretim haline geldiğinde bu fiyatlar çok daha düşüşe girecek. Bizim projedeki belirlediğimiz fiyat 600 dolar civari. Kendi ülkemizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak hedefimiz." dedi.