Yapay burun kötü havayı kokluyor

Sensörlerartık yapay zeka yetenekleriyle burun gibi kötü gaz ve kokuları algılayabiliyor. Kovid-19 hastalarının ilk olarak koku duyusunun kaybolmasına sebep olduğu düşünüldüğünde, evde hayati konularda önlem almak için sensörlerin kullanım alanının artması bekleniyor. Evde, ofiste ya da dışarıda, çevremizdeki havanın temiz olduğundan ve güvenli bir şekilde nefes alabileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Kovid-19, hava kalitesinin ne derece önemli olduğunu açıkça gösterdi. Neredeyse her yerde bulunan partiküller, gazlar ve hatta havada taşınan virüsler nedeniyle, kötü hava kalitesi sağlığımız ve konforumuz üzerinde giderek daha olumsuz bir etki yaratıyor. Bosch bünyesinde mikro elektromekanik sistem (MEMS) sensörleri ve çözümleri geliştiren Bosch Sensortec, artan bu ihtiyacı karşılamak için dünyanın en küçük dördü bir arada hava kalitesi ölçüm çözümü olan BME688'i pazara sundu. Yenilikçi yapay zeka özelliğiyle gazı, nemi, sıcaklığı ve barometrik basıncı algılamayı tek bünyede birleştiren cihaz, müşterilerin maliyetleri azaltmalarına, geliştirme sürelerini kısaltmalarına ve tasarımı sadeleştirmelerine olanak sağlıyor.Yeni BME688, mevcut gazları algılayarak ve sıcaklık ve nem değişikliklerini takip ederek, bozuk gıda ürünlerinin tespiti ve orman yangınlarının zamanında tespit edilmesi gibi özelleştirilmiş uygulamalar için ideal kullanım imkânı sunuyor. Sensörün yapay zeka özellikleri ve Bosch Sensortec'in yeni BME AI-Studio yazılım aracı, müşterilerin özel kullanım durumlarına yönelik özel çözümler geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Bosch Sensortec, pazara sunma süresini daha da kısaltmak için Adafruit uyumlu bir geliştirme kiti de sunuyor.Bosch Sensortec'in kanıtlanmış BME680 platformu üzerine inşa edilen BME688, genişletilmiş ölçüm aralığı ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunan güncellenmiş bir gaz sensörüne sahip. Gaz sensörü artık uçucu organik bileşikler (VOC'ler), uçucu sülfür bileşikleri (VSC'ler) ve karbon monoksit ve hidrojen gibi diğer gaz türleri dahil olmak üzere milyarda bir (ppb) aralığında birçok gazın varlığını algılayabiliyor. Hem taze hem de bozulmuş gıda ürünlerinin yakınındaki gazlardan numune alarak, belirli bir hava numunesinde bulunan VSC'ler için farklı kombinasyon modelleri yaratmak da mümkün.