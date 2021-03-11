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hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili ’dan gelen bilgileri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları geçtiğimiz yıl inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Yeni yılda da aşağı yönlü bir grafik sergileyen altının gram fiyatı 418 lira civarında bulunuyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, altın fiyatları sayfası ile 11 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 11.3.2021 07:02 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarının kalbinin attığı 'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ederken, haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu anda 418 lira civarından işlem görüyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 11 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

11 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.797,00

Satış: 2.842,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.768,00
  • Satış: 2.810,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 417,64
  • Satış: 417,72

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.364,00
  • Satış: 1.383,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 682,00
  • Satış: 693,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.671,47
  • Satış: 2.724,35

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 378,67
  • Satış: 407,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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