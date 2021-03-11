Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarının kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ederken, haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu anda 418 lira civarından işlem görüyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 11 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

11 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.797,00

Satış: 2.842,00