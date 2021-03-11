Ankara- Sivas hızlı tren hattı haziranda açılıyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın artık son günlerini yaşadıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'ndan hızlı trene binerek Kırıkkale'ye kadar geldiklerini aktaran Karaismailoğlu, "İnşallah son testlerimizi ve ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nda Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarının devam ettiğini bildirdi. Aslında çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, "Kırıkkale'den sonra Sivas arasında 250 kilometre hızla aşıp Ankara'yı Sivas'a kavuşturmuş olacağız. Sadece Ankara-Sivas değil, Ankara-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlıyoruz. Doğu bölgelerimizdeki insanımızın, vatandaşımızın ulaşım ihtiyaçlarını sağlamış olacğız. Yine farklı noktalarda önemli çalışmalarımız da var. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlayan, bir taraftan da Ankara-İzmir hattında önemli çalışmalarımız var. Yine güneyde Mersin-Adana-Gaziantep hatlarıını da bir an önce hizmete almanın çabası içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı tren hattında çok nemli mesafeleri geri de bıraktık. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde bu hat icra edildi. 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel yaptık. Yine aynı şekilde 27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük tamamladık. 217 alt ve üst geçit yaptık. 61 köprü ve menfezi tamamladık. Bugüne kadar 724 kilometre ray serimini bitirdik ve proje geneli altyapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınını tamamladık. Güzergahımızın üzerinde 8 istasyonumuz var. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Yıldızeli, Akdağmadeni ve Sivas'a ulaşacağız inşallah. Yine yanı şekilde Sivas'la Konya'yı da birbirine bağlamış olacağız. Bir taraftan yük hatlarımızda da önemli çalışmalar var. OSB'leri, limanları önemli demir yolu hatlarımıza bağlayıp lojistik koridorları da tamamlıyoruz." diye konuştu.