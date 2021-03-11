Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 11 Mart Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Mart ayının ortasına gelinmesiyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay il il yatan bu ödenekle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Ödenekten faydalanmakta olan kişiler "11 Mart Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi.

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar her ay devlet tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri ile maddi destek alıyor. Bu kapsamda binlerce kişinin faydalandığı ödenek her ay il il gerçekleştiriliyor. Öte yandan kişiler e-devlet ve SMS aracılığı ile ödemeleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.