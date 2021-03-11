Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı PPK Merkez Bankası faiz toplantısı kararı bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı ile ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasaların gündemini şekillendirecek olan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranırken son olarak 2021 Şubat ayının faiz kararında Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Merkez Bankası faiz kararı toplantısının 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu…
Yurt içi piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı 18 Mart'ta gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası belli olacak. Böylelikle Mart ayı 2021 Merkez Bankası faiz kararı kamuoyunun bilgisine sunulacak…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı 18 Mart 2021 Perşembe günü düzenlenecek. Faiz kararı ise saat 14.00 itibariyle açıklanacak.
Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.
Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.
Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi.
TCMB yaptığı açıklamada;
"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri kullanılırken gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.