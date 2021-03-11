Pandemiye özel ilk sigorta ürünü

Anadolu Sigorta Türkiye'de pandemiye karşı ilk sigorta ürününü piyasaya sürdü. Kovid-19 sonrası oluşacak olası bir pandemiye karşı başta mikro işletmeler ve KOBİ'ler olmak üzere işini garanti altına alabiliyor. Ürün işin devamlılığını sağlamak ve mecburen kapatmak zorunda kalan firmalar için teminat sağlıyor. Örneğin bir KOBİ 2 bin 3 bin liralık bir maliyetle 200 bin liraya kadar teminat sağlıyor ve pandemi ilan edilince tutar şirketin hesabına yatıyor. Teminatın kapsamı ve riski firmaya göre değişirken 5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, yenilikçi ürünler konusunda hızlı reaksiyon gösterdiklerini ve pandemi ile birlikte bu ürünü piyasaya hemen sürdüklerini belirtti. Şencan, "Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ürünümüz tamamen dönemin ihtiyaçlarından yola çıkılarak tasarlandı. Yeni bir salgın hastalık riskine karşı finansal koruma sağladığımız ürünümüz, Türkiye'de bir ilk olarak sektörde yer edindi" dedi. Şencan şöyle konuştu: "2020 yılında şirketimizin prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 21.32'lik bir artışla 8 milyar TL'ye ulaştı. Kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarında yüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık. 2020 yılı sonu itibarıyla solo net kârımız 460 milyon TL, konsolide net kârımız ise 510 milyon TL olarak gerçekleşti."