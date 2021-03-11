‘Pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz’

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali-Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ilki bugün gerçekleştirildi. Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, "Umut Veren Kadınlar" başlığında yapılan webinar, 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece küresel GSMH'nın yüzde 37'sinin kadınlardan geldiğini, tarım alanında ise bu rakamın yüzde 43'e çıktığını vurguladı. Türkiye'de tarım istihdamında kadınların önemli bir yer tuttuğuna değinen Işıkgece "Türkiye'de 4,8 milyon tarım çalışanının yüzde 41'i kadın. Erkekler ile hemen hemen eşit istihdam oranına sahibiz.Tarımda Avrupa'da birinci olan konumuzu kadın istihdamımızın daha da üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum" dedi. Tarım Bakanlığı olarak kadın çalışanlara ve tarım girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarının da altını çizen Işıkgece, "Ekonomik yatırımlar kapsamında kadınlarımızın projelerine aynı zamanda pozitif ayrımcılık yaparak artı 15 puan veriyoruz" dedi. Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak fırsat eşitliği hayatın gerçeği olana kadar kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova Küresel Umut Festivali'nin takdire şayan bir girişim olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Varbanova Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkeler tarafından benimsendiğine dikkat çekti.WEBINAR'IN açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise, "Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı destekleyen festivalimiz ile bu çok önemli konuda farkındalığı artırmayı ve bir platform oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.