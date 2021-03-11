‘Sıfır atık yaşam biçimi olmalı’

Doğayı korumaya yönelik işleri, "çocuklara ve onların geleceğine sahip çıkma" olarak düşündüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğa sevgisi vatan sevgisine dahildir" dedi. Emine Erdoğan, Türkçe ve İngilizce aylık yayımlanan, çevre, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularının ele alındığı "Recycling Industry Dergisi"ne verdiği röportajda, "sıfır atık" demenin, öncelikle "içinde yaşanılan çevrenin korunması" demek olduğunu vurguladı.Erdoğan, herkesin içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sorumluluğu olduğuna işaret ederek, doğanın korunmasına yönelik her işin sadece "şimdi" için değil, geleceğe de aktarılacak birer çaba olduğunu vurguladı. Sanayi Devrimi'nden sonra dünyada değişen bir düşünce yapısının ortaya çıktığını ifade eden Emine Erdoğan, insanların kendini doğanın efendisi sandığını, bu düşüncenin de tüm davranışlara, üretim ve tüketim sistemlerine yansıdığını dile getirdi. Emine Erdoğan, sıfır atığın yaşam biçimi haline dönüştürülmesi için en büyük rolün bireylere düştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: "Tabii bunu başarmak için evvela toplumsal bir seferberlik başlatmamız lazım. Öncelikle, politika geliştirenlerin doğru iletişim kanallarını kullanması gerekiyor. Çevre konularını sadece sempozyumlara, çalıştaylara ya da konferanslara sıkıştırır sokağa indirmezsek, eylemlere dönmezse, kendi aramızda konuşmakla kalmış oluruz."Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıfır atık uygulamalarını şöyle anlattı: "36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürülmesi, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımını engelledi, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladı."