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: Bakan Karaismailoğlu'ndan müjdesi! 'Sona geldik'

haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, " hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:20 Son Güncelleme: 11.3.2021 13:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'ndan hızlı tren müjdesi! 'Sona geldik'

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'ndan hızlı tren müjdesi! 'Sona geldik'
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