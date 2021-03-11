Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:20Son Güncelleme: 11.3.2021 13:59ABONE OL
Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.
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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'ndan hızlı tren müjdesi! 'Sona geldik'