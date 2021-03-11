Son dakika haberi | Emekliye 355 TL zam! Emekliye 355 TL intibak ödemesi...

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Memur emeklileri intibak talebinin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.