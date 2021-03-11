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haberi | Emekliye 355 TL zam! Emekliye 355 TL ödemesi...

Türkiye'deki milyonlarca , emekli maaş zammı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gören, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Talep hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. İşte son dakika emekli zam haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 09:23 Son Güncelleme: 11.3.2021 09:31 ABONE OL
Son dakika haberi | Emekliye 355 TL zam! Emekliye 355 TL intibak ödemesi...

Son dakika haberleri... Milyonlarca emeklinin gündeminde intibak var. Emekliler, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Memur emeklileri intibak talebinin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

EMEKLİYE 355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.

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Son dakika haberi | Emekliye 355 TL zam! Emekliye 355 TL intibak ödemesi...
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