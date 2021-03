TEB Faktoring dünyanın en iyisi seçildi

1997'DE Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) bir iştiraki olarak kurulan TEB Faktoring, bir kez daha dünyanın en iyi ihracat faktoring şirketi seçildi. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, "Ödüllü ihracat faktoringi hizmetimizle 2020 gibi zor bir yılda ihracatçılarımıza desteğimizi var gücümüzle sürdürürken, bu emeklerimizin bir değer yarattığını görmek 2021 yılı için en büyük motivasyonlarımızdan biri oldu. 2020'de, dünyanın en büyük uluslararası faktoring zinciri olan FCI tarafından 7. kez 'En İyi İhracat Faktoring Şirketi' ödülüne layık görüldük. Bu başarıya ulaşabilen tek şirket olmanın gururunu yaşarken, Türkiye'de bir finans dergisi tarafından yapılan araştırmada 'En Beğenilen Faktoring Şirketi' ödülüne de üçüncü kez layık görülmenin haklı mutluluğunu yaşadık" dedi. Baydar, "Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olup etkin ve yalın bir müşteri deneyimi sunarak taleplerini karşılıyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere her ölçekten firmaya yurt içi ve yurt dışında destek olarak Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomisine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.