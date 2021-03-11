Türkiye atağa kalktı! Savunma sanayiinde 4 kritik proje hayata geçiyor

Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda büyük bir atağa geçip dışa bağımlılığını azaltırken, belli kalemlerde yurt dışına satışlara da başladı. Yerlileşme stratejisi kapsamında milli roket, uçak bombası, gemilerin korunması için Yakın Savunma Sistemi ve hurdadan namlu üretimi gibi önemli projeler de hayata geçiriliyor.
TBMM KİT Komisyonu, MKEK'in hesaplarını ele aldı. MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, çalışmaları hakkında bilgi verip milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Akdere, yerli savunma sanayi projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
530 MİLYON LİRALIK AR-GE PROJESİ: "2020 yılına ait 175 milyon lira yatırım ödeneğinin tamamını kullanarak yatırım bütçe hedefinde yüzde 100'lük bir gerçekleştirme oranı yakalanmıştır. Geçen yıl yeni çelikhane yapımı, hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu, patlayıcı depolarının iyileştirilmesi ve dövme presi modernizasyonu gibi önemli projeler tamamlanmış bulunmaktadır. 200'ü aşkın Ar-Ge projesi tamamlandı. Bu projelerin büyük bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmiş olup seri üretimimiz de devam etmektedir. Kurumumuzca halen toplam bütçesi 530 milyon lira olan 84 Ar-Ge projesinin 11'i sözleşmeli, 73'ü de öz kaynak olarak yürütülmektedir. Bütçenin yüzde 38'i Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK gibi kurum dışı kuruluşlarca da desteklenmektedir.
HURDADAN NAMLU: Ağır silah fabrikamızda namlularımızı kendimiz üretiyoruz. Hurdalarla, namlu üretimimizi, "ingot"larımızı ve dövme çeliğimizi, biz artık yurt dışından ithal etmeden kendimiz üretmekteyiz.
UÇAK BOMBALARI, ROKETLER: İhtiyaç duyduğumuz enerjetik malzemeyi yüzde 100 yerli teknoloji ve yerli sermayeyle üretir hale geldik. Hayata geçirdiğimiz bu üretim tesisiyle uçak bombalarında, roketlerde ve topçu mühimmatında kullanılan RDX, HMX, CXM adlı kritik kimyasallarda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdık.
MİLGEN'E YERLİ TOP: Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ve millî savaş gemimiz MİLGEM'lerin vurucu gücünü oluşturan 76 mm deniz topu geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.
YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: Kurumumuz tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilecek ve bu konudaki yurt dışı bağlılığını ortadan kaldıracak olan Yakın Hava Savunma Sistemi projesiyle gemileri, başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı korunacak.
MODERNİZASYON PROJELERİ: TSK'nın ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını doğrudan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde millileştirme stratejisine uygun bir biçimde sürdürmektedir. 2020 yılında yeni çelikhane yapımı, hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu, patlayıcı depolarının iyileştirilmesi ve dövme presi modernizasyonu gibi, önemli projeler tamamlanmış bulunmaktadır. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı Projesi kapsamında silahlı kuvvetlerimizin envanterinde bulunan zırhlı personel taşıyıcılarımıza elektrikli güç grubu uygulaması ve kurumumuzun üretimi 25 mm silah kulesi entegrasyonu yapılarak araçlarımız modernize edilmektedir. Havadan taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs BORAN projemiz, kurumumuz imkânlarıyla gerekli standartlar ve diğer standart dokümanlara uygun olarak çevresel testler, tasarım doğrulama, atış cetveli, FTI ve 25 adet testten oluşan ürün kalifikasyonu testlerini 7 Haziran 2020 tarihinde de başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır."