AKM'nin dış cephesi camlandı

Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 88'i tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin dış cephesine camlar takıldı. İç kısmındaki çalışmalarında kısa süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'deki çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Yapqımı devam eden AKM'nin kaba inşaatının ve küre sahnesinin tamamlanmasından sonra binanın Taksim meydanına bakan dış cephesinde de cam takım işlemi gerçekleştirildi.



Taksim Meydanı'ndan gözüken dış cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından denetlenen AKM'nin yaklaşık 2 hafta önce yüzde 86 tamamlandığı belirtmesinden sonra tekrar ziyaret edip çalışmaları yakından incelediği kaydedildi.



Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.