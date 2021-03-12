Lunapark ihalesi pazartesi günü yapılacak

Kentin çehresine daha estetik bir görünüm kazandırmak için ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Mahabad (75 metrelik yol) Bulvarı- Fırat Bulvarı kesişme noktasında yer alan toplam 94 bin 735 metrekare alan üzerine kurulu olan Lunapark'ı yeniliyor. Mevcut Lunapark alanına Aquapark ve sosyal donatılarında ekleneceği yeniden inşa çalışmalarının ilk aşaması olan ihale işlemi Açık Teklif Usulü ile 15.03.2021'de saat 11:00'da gerçekleşecek.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı yıllık 360 bin TL (KDV hariç) kira bedeliyle işletilen Lunapark'ın yapılacak ihalesine Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği ihale şartnamesini yerine getiren tüm şirketler katılabilecek.

Söz konusu ihale belirtilen tarih ve saate rekabet ile şeffaflık ilkeleri doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi remi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Pazartesi gerçekleşecek ihale işleminin ardından, ihaleyi kazanan firma veya şirketin belirlenmesiyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut Lunapark'ta yenileme işlemlerine başlayacak.