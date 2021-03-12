E-ticaret denetim altına alınıyor! Yeni dönem başlıyor...

Vatandaşı mağdur eden e-ticaret platformlarına idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak. E-ticaret ile ilgili bu yeni düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "E-ticaretin piyasa gözetim ve denetim kapsamına alınması oldukça sevindirici bir gelişme. 12 Mart itibariyle e-ticarette yeni bir dönem başlayacak. Artık vatandaşı mağdur edebilecek her dikkatsiz adımın ciddi yaptırımları olacak. Böylece e-ticaret sektörüne olan güven daha da artacağı gibi, vatandaşı mağdur eden platformlara 50 ila 500 bin lira arasında idari para cezaları da uygulanacak" dedi.

VATANDAŞI MAĞDUR EDENLERE GÖZ AÇTIRMIYORUZ

E-ticaretin hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Çevikoğlu, "Türkiye'de e-ticaretin hacmi 2020 yılında 200 milyar liranın üzerine çıktı. Bu seviye Türkiye'nin önünde uzun ve başarılı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu tip denetim mekanizmaları ile de gelecekte e-ticaretin çok daha hızlı büyümesi teşvik edilmiş olacak" diye konuştu.

Vatandaşın alışveriş yaparken mağdur olmamalarını sağlamak için PttAVM olarak kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çevikoğlu, "Pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. İnceleme sonucunda maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırdık. Vatandaşın mağdur olmaması için denetimleri artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ GÜVEN DAMGALILARI TERCİH ETMELİ

Ürün güvenliğinde güven damgalı e-ticaret sitelerinin tercih edilmesinin vatandaşlar açısından kritik öneme sahip olduğunu aktaran Çevikoğlu, "Bu damga bir anlamda sitelerin gerekli hizmet kalitesine sahip olduğunu gösteriyor. İnternette ürün güvenliğinin vazgeçilmez olduğu bu dönemde damganın aranması da şart. Biz de PttAVM olarak güven damgasını alan ilk e-ticaret platformuyuz. Sistemde şu anda 28 e-ticaret sitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Güvenli alışverişler için güvenli bir ticaret sistemi gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, "Örneğin biz geliştirdiğimiz Güvenli Ticaret Sistemi ile alışverişlerde PTT güvencesi ve denetimi ile alıcı ve satıcı arasındaki süreci baştan sona kontrol ediyoruz. Yani aslında bizim platform olarak çok önceden geçmiş olduğumuz bu güvenli alışveriş modeline artık bir anlamda tüm e-ticaret platformlarının geçmesi bu yasa ile teşvik edilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.