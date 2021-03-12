Hatay’da yeraltı barajları fark yaratacak

Hatay'da yaptıkları yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirten Yıldız, " Hatay ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Geliştirdiğimiz projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

HATAY'A İKİ YERALTI BARAJI KAZANDIRACAĞIZ

Bu bağlamda yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içmesuyu sağlanması maksadıyla Yeraltı Barajları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme Projelerini inşa etmeye başladıklarını belirten Yıldız, "Hatay ilimiz de bu eserlerden nasibini alacak. Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde iki farklı Yeraltı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Yeraltı Barajları ve YAS Suni Besleme Projeleri, yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa edilmektedir. Bu Projeler, daha düşük maliyetle faydaya dönüşmektedir. Buharlaşmaya bağlı su kaybı söz konusu değildir. Kamulaştırma maliyeti bulunmamaktadır. Çevre dostu olan Yeraltı Barajları, kısa sürede ve düşük maliyetlerle inşa edilmekte ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmektedir. Reyhanlı Ceylanlı Yeraltı Barajı İnşaatı işi ile Gündüzlü Deresi'nin yıllık 1,395 hm3 suyu derive edilerek, Amik Ovası'nda yeraltı sulamaları neticesinde düşen yeraltı suyu seviyesinin beslenmesi ve yeniden dengeye getirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Söz konusu işte yapım çalışmaları devam etmekte olup bugün itibariyle kazı-dolgu işleri ve harçlı pere işleri tamamlanmış ve fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı. Antakya'nın Serinyol mahallesinde inşaa ettiğimiz Yeraltı Barajı İnşaatı işinde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla birlikte; düşen yeraltı su seviyemizi artırıp, yer altı suyu ile ürünlerini sulayan çiftçilerimizin ürünlerinin güvence altına alınması hedeflenmektedir Çalışmalar kapsamında kazı-dolgu işleri tamamlanmış ve böylece fiziki gerçekleşme yüzde 48'e ulaşmıştır. Bu iki Yeraltı Barajımızda depolanacak su ile toplamda 5 bin 114 dekar tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir." dedi.

Yıldız ayrıca, Reyhanlı Ceylanlı Yeraltı Barajı ve Antakya Serinyol Yeraltı Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 188 TL gelir artışı sağlanacağını belirterek, ülke ekonomisine de toplamda yıllık 6 milyon 72 bin 875 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.