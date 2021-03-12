Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? İşte Paribu erişim sorununun nedeni

Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya giriş yapmak isteyen ancak başarılı olamayanlar soruna ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyerek Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Chiliz'deki değişimler sonrasında yaşanan sorunla ilgili merak edilen Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? sorularının yanıtlarına buradan erişebilirsiniz.

PARIBU ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Paribu erişim sorunu ile ilgili yapılan resmi açıklamadan detaylar şöyle;