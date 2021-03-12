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çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? İşte Paribu erişim sorununun nedeni

ve bir çok alım satımı işlemlerine aracılık eden ’ya giriş yapamayanlar Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? gibi sorularına yanıt aramaya başladı. Chiliz’de yaşanan değişimler sonrasında Paribu girişte yaşanan sorunla ilgili olarak, platformun resmi hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Merak edilen Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? sorusu yanıtları ve son dakika detayları.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 00:45 Son Güncelleme: 13.3.2021 00:45 ABONE OL
Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? İşte Paribu erişim sorununun nedeni

Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya giriş yapmak isteyen ancak başarılı olamayanlar soruna ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyerek Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Chiliz'deki değişimler sonrasında yaşanan sorunla ilgili merak edilen Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? sorularının yanıtlarına buradan erişebilirsiniz.

PARIBU ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Paribu erişim sorunu ile ilgili yapılan resmi açıklamadan detaylar şöyle;



Paribu'nun onaylanmış (resmi) Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamada;

CHZ/TL marketinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bağlı emir yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu nedenle eşleşmelerde bazı kullanıcılarımızı etkileyen kısa süreli gecikmeler söz konusudur. Konuya teknik ekibimiz tarafından müdahale edilmektedir.

ifadeleri yer alıyor.

Paribu'nun paylaştığı Tweet;

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Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? İşte Paribu erişim sorununun nedeni
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