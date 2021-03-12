Son dakika: Akkuyu nükleer enerji santrali devlete de kazandıracak





SİNOP VE TRAKYA'DA SAHA HAZIRLANIYOR



Dönmez, Türkiye'de Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan iki santral projesiyle ilgili de şunları söyledi: "Sinop'ta benzer bir anlaşmayı Japonya'yla yapmıştık. Ama ilerleyen süreçte hem maliyetler, hem de takvim bizim beklentilerimizin üzerinde olduğu için o projeyi fazla ilerletemedik. Sahayı hazırlıyoruz.