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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| hareketlendi! 12 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını süresince en iyi yatırım araçlarından biri olarak görülen ve ekonominin merkezinde yer alan ile ilgili haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi gösteriyor. Bugün tam altın 2 bin 668 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 675 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

Giriş Tarihi: 12.3.2021 08:19 Son Güncelleme: 12.3.2021 08:20 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi! Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili hareketlilik sürmeye devam ediyor. Canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın fiyatı 414 liradan işlem görüyor. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı ise 374 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Alış ve satış fiyatları ile son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 MART 2021 CUMA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 374,47

SATIŞ: 402,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.766,00

SATIŞ: 2.821,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.777,00

SATIŞ: 2.819,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.668,60

SATIŞ: 2.723,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.349,00

SATIŞ: 1.370,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 674,00

SATIŞ: 686,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 414,10

SATIŞ: 414,18

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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