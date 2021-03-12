SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 12 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi! Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili hareketlilik sürmeye devam ediyor. Canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın fiyatı 414 liradan işlem görüyor. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı ise 374 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 12 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Alış ve satış fiyatları ile son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 MART 2021 CUMA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;