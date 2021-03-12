Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Vatandaşı kandıran sitelere çekidüzen





Üreticiler ürünün veya ambalajının üzerine model, parti, seri numarası, kendi isim, kayıtlı ticari unvan veya marka bilgisi ile kendisine ulaşılabilecek açık adresinin kolayca görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacak. Üretici firmalar piyasaya sürdüğü ürünlerden numune alarak test yapacak.