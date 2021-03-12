Turizme 'Yunus Emre' damga vuracak: Bakanlık harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı genelgeyle 2021 senesinin 'Yunus Emre Yılı' olarak kutlanacağını açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Bu kapsamda Manisa'dan başlayarak Azerbaycan'a kadar 'Yunus Emre Rotası' hazırlanacak. Yunus Emre'nin şiirleriyle donatılacak rotaya Türkiye'nin arkeolojik eserleri de dâhil olacak. Turistler için 1 haftalık kültür gezileri düzenlenecek ve belirlenen duraklarda 'Yunus Emre' konserleri düzenlenecek.



SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş," Hem yurtiçinde hem de yurtdışında Yunus Emre etkinlikleri düzenlenecek. Yunus Emre'nin görüşleri yaygın bir şekilde yeniden dünya genelinde insanlarla buluşturulacak. Biz de bunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Yunus Emre'nin sözlerini yeniden başka coğrafyalarda yaşayan insanlarla buluşturacağız. Yunus Emre rotası salgın hafiflediğinde çizeceğimiz manevi bir çizgiyle devreye girecek. Bu rota ile yurtdışından ziyaretçileri, özellikle de gençleri davet edeceğiz. Hem bilim, hem tarih ve kültür içeren bir tur olacak. İstanbul, Ankara, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Eskişehir ve Erzurum gibi illerimiz de bu rotaya dâhil olacak" dedi.

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